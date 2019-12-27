Германия

Леверкузенцы не хотят расставаться со своим лидером.

Байер не собирается отпускать Кевина Фолланда в Арсенал в зимнее трансферное окно, сообщает Sky Sports.

"Фармацевты" рассчитывают на длительное сотрудничество со своим вице-капитаном, несмотря на интерес лондонцев.

В текущем сезоне Фолланд провел 25 матчей в футболке Байера, забив семь голов и сделав семь результативных перед. Его контракт с клубом действителен до лета 2021 года.

Другим вариантом усиления линии атаки для Арсенала является подписание Дриса Мертенса.