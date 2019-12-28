Англия

Лондонский клуб нацелился на хавбека Ювентуса.

Полузащитник Ювентуса Адриен Рабио попал в сферу интересов Арсенала, сообщает издание The Times.

Лондонский клуб намерен укрепить состав в зимнее трансферное окно и хотят заполучить центрального хавбека. "Канониры" рассчитывают подписать француза на правах аренды.

Рабио перешел в Ювентус минувшим летом на правах свободного агента из ПСЖ. В текущем сезоне 24-летний игрок провел 12 поединков в футболке "бьянконери", не отличившись результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Арсенал также заинтересован в подписании Тома Лемара.

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