Лондонский клуб нацелился на хавбека Ювентуса.
Адриен Рабио, Getty Images
28 декабря 2019, 12:14
Полузащитник Ювентуса Адриен Рабио попал в сферу интересов Арсенала, сообщает издание The Times.
Лондонский клуб намерен укрепить состав в зимнее трансферное окно и хотят заполучить центрального хавбека. "Канониры" рассчитывают подписать француза на правах аренды.
Рабио перешел в Ювентус минувшим летом на правах свободного агента из ПСЖ. В текущем сезоне 24-летний игрок провел 12 поединков в футболке "бьянконери", не отличившись результативными действиями.
Ранее сообщалось, что Арсенал также заинтересован в подписании Тома Лемара.
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