Англия

Португалец выделил игру летнего новичка "шпор".

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо прокомментировал выступления полузащитников Кристиана Эриксена и Танги Ндомбеле в матче с Норвичем (2:2).

"Ндомбеле сыграл очень хорошо. У нас не было чистого опорника, а Эриксен и Ндомделе сыграли очень, очень хорошо.

Мы полностью контролировали игру, совершали передачи, перемещались, открывались, никогда не пасовали назад, всегда продвигали мяч вперед, искали вингеров. Фантастический футбол.

Думаю, Эриксен заслужил звание игрока матча, но были и другие игроки. Думаю, Ндомбеле был просто невероятным", – приводит слова Моуриньо портал Goal.com.

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