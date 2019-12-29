Англия

"Красные дьяволы" прервали серию из 14 выездных матчей с пропущенными голами.

В поединке 20-го тура АПЛ Манчестер Юнайтед обыграл на выезде Бернли со счетом 2:0.

"Красные дьяволы" сохранили свои ворота сухими и прервали серию из 14 выездных матчей в АПЛ с пропущенными голами. В последний раз команда сыграла на ноль в гостевом поединке 9 февраля 2019 года, когда обыграла Фулхэм (3:0).

На данный момент подопечные Оле-Гуннара Солскьяера занимают 5-ю строчку в турнирной таблице АПЛ, отставая от идущего 4-м Челси на один пункт.

Ранее сообщалось, что Рашфорд поучаствовал в 16 голах своей команды в этом сезоне.

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