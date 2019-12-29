Англия
29 декабря 2019, 15:20
До конца года Мойес возглавит Вест Хэм
В понедельник, 30 декабря, Вест Хэм надеется официально объявить Дэвида Мойеса преемником Мануэля Пеллегрини.
Дэвид Мойес, Getty Images
29 декабря 2019, 15:20
В ближайшее время Дэвид Мойес займет место уволенного из Вест Хэма Мануэля Пеллегрини — уверяет ВВС.
Руководство Вест Хэма улаживает последние детали соглашения с новым тренером и надеется, что Дэвид Мойес будет руководить командой в матче против Борнмута 1 января.
Новый год Вест Хэм встретит на 17-м месте, всего на расстоянии одного очка от зоны вылета.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.