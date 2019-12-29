Англия

В понедельник, 30 декабря, Вест Хэм надеется официально объявить Дэвида Мойеса преемником Мануэля Пеллегрини.

В ближайшее время Дэвид Мойес займет место уволенного из Вест Хэма Мануэля Пеллегрини — уверяет ВВС.

Руководство Вест Хэма улаживает последние детали соглашения с новым тренером и надеется, что Дэвид Мойес будет руководить командой в матче против Борнмута 1 января.

Новый год Вест Хэм встретит на 17-м месте, всего на расстоянии одного очка от зоны вылета.

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