Англия

Наставник Эвертона похвалил своего подопечного Доминика Калверта-Льюина.

Главный тренер Эвертона Карло Анчелотти поделился мнением о нападающем своей команда Доминике Калверте-Льюине.

Итальянский специалист считает, что 22-летний англичанин должен стать лучшим на своей позиции в Европе.

"Калверт-Льюин — фантастический нападающий. На мой взгляд, у него есть футбольный интеллект, и он хорошо обостряет атаки".

"Но он еще молод. Именно поэтому ему еще нужно прогрессировать. Он скромный парень, который мало разговаривает".

"Я думаю, что он будет лучшим нападающим Англии и Европы. У него есть все качества, чтобы добиться этой цели", — приводит слова Анчелотти Goal.com.

В текущем сезоне Калверт-Льюин провел 22 матча в футболе Эвертона, в которых он забил десять голов.

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