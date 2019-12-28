Италия

"Ириски" проявляют интерес к итальянскому форварду.

Нападающий Наполи Лоренцо Инсинье попал в сферу интересов Эвертона, информирует Le 10 Sport.

"Ириски" намерены укрепить линию нападения и попытаются приобрести форварда Наполи. В подписании итальянца заинтересован новый тренер Карло Анчелотти, который работал с ним в неаполитанском клубе.

Действующий контракт Инсинье с Наполи рассчитан до июня 2022 года.

В текущем сезоне 28-летний игрок провел 19 поединков в футболке "адзурри", отличившись четырьмя голами и шестью ассистами.

Ранее сообщалось, что Эвертон интересуется экс-нападающим Зари Дэннисом Бонавентуре.

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