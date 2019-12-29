Англия

Ошибка Бернда Лено лишила Арсенал очков в матче против Челси.

В матче 20-го тура английской Премьер-лиги лондонской Арсенал проиграл Челси со счетом 1:2.

"Канониры" большую часть поединка вели в счете, однако в концовке встречи подопечные Фрэнка Лампарда добыли волевую победу, забив два мяча.

В моменте с первым голом главная ответственность лежит на голкипере Арсенала Бернде Лено, который неудачно вышел с ворот и не смог выиграть верховую борьбу.

Стоит отметить, что данная оплошность стала для немецкого вратаря седьмой с начала прошлого сезона АПЛ. По этому показателю Лено является худшим среди всех игроков английского первенства.

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