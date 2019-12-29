Англия

Экс-футболист сборной Англии оценил матч "канониров" против Челси.

В 20-м туре Премьер-лиги против Челси Арсенал открыл счет, но проиграл 1:2. "Канониры" выиграли только один раз в последних 15 матчах во всех турнирах.

"Поражение, но я вижу некоторые хорошие знаки для Арсенала при Артете. По-прежнему верю, что они не вылетят", — написал Линекер в Твиттере.

Арсенал набрал 24 очка в стартовых 20 турах и занимает 12-е место в таблице. Зону вылета он опережает на шесть очков.

К слову, сегодняшнее поражение стало для Арсенала четвертым подряд на своем стадионе во всех турнирах. В последний раз такая серия была у "канониров" еще в 1959 году.

Следующий матч Арсенал проведет против Манчестер Юнайтед первого января.