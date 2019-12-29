Англия

"Канониры" уступили Челси на Эмирейтс, тем самым установив новый антирекорд.

В матче 20-го тура английской Премьер-лиги Арсенал уступил Челси со счетом 1:2, из-за чего "канониры" установили новый антирекорд.

Северолондонский клуб проиграл уже четыре поединка подряд на своем стадионе. В последний раз подобное происходило в декабре 1959 года.

Помимо поражения в матче с Челси, Арсенал уступил Манчестер Сити и Брайтону в чемпионате Англии, а также Айнтрахту в Лиге Европы.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Арсенал — Челси.

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