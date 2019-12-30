Англия

Наставник "канониров" назвал причину отсутствия Гранита Джаки в заявке на матч против Челси.

Полузащитник Арсенала Гранит Джака не попал в заявку своей команды на матч чемпионата Англии против Челси, который завершился победой "пенсионеров" (1:2).

Многие связывали отсутствие швейцарца с его возможным уходом из лондонского клуба в берлинскую Герту.

Агент футболиста подтвердил, что Джака хочет уехать в Германию, однако главный тренер Арсенала Микель Артета надеется удержать 27-летнего хавбека.

"Надеюсь, что Джака останется в Арсенале. Он играл против Борнмута и показал хороший уровень игры".

"После того матча он начал чувствовать себя плохо из-за температуры. Он заболел и находился в постели в течение двух дней, поэтому его не оказалось в заявке", — приводит слова Артеты Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Арсенал планирует выручить 40 миллионов евро за Джаку, тогда как Герта предложила 35 миллионов.

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