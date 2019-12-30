Англия

"Красные дьяволы" нацелились на хавбека Бенфики.

Полузащитник Бенфики Жедсон Фернандеш попал в сферу интересов Манчестер Юнайтед, сообщает Sky Sports.

Английский клуб намерен укрепить состав в зимнее трансферное окно и попытается заполучить молодого хавбека. Представители игрока предложили "красным дьяволам" подписать португальца на правах аренды с опцией выкупа за 34 млн фунтов.

Фернандеш испортил отношения с главным тренером Бруно Лаге и теперь хочет сменить клуб.

В текущем сезоне 20-летний игрок провел 12 поединков в футболке "орлов", отличившись одним ассистом.

Ранее сообщалось, что МЮ рассчитывает подписать Кристиана Эриксена свободным агентом.

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