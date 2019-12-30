Англия

Бразилец считает, что нового тренера ожидает большой успех.

Защитник Арсенала Давид Луис поделился своим мнением о перспективах нового тренера Микеля Артеты после поединка с Челси (1:2).

"Думаю, Артета станет одним из лучших тренеров в мире, – рассказал Давид Луис в комментарии Sky Sports.

"У меня была возможность поработать со многими тренерами. Он – умный, образованный, был футболистом. Думаю, он станет одним из лучших, но наша работа состоит в том, чтобы помочь ему, особенно на начальном этапе.

Я верю в его философию, верю в его видение футбола. Поэтому мы доминировали в первом тайме. Если бы мы забили второй гол, то была бы другая игра".

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