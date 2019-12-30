Англия

Защитник Манчестер Сити уверен, что жалобы на видеоповторы не исправят ситуацию.

В 20-м туре Премьер-лиги Ман Сити обыграл Шеффилд Юнайтед 2:0. После игры много говорили об отмененном из-за малейшего офсайда гола Лиза Муссе.

"Момент был очень быстрым. Я знал, что Муссе был ближе к воротам, чем я, поэтому был на 100% уверен, что он в офсайде. Но даже после матча я пересмотрел эпизод пару раз и очень волновался. Было крайне опасно, потому что Эрик (Гарсия – прим.) был дальше меня, а я о нем не знал", — рассказал Зинченко Manchester Evening News.

Фанатам зачастую не нравится VAR, но сам Зинченко считает, что с ним нужно просто смириться.

"У каждого свое мнение. Я считаю, что мы должны принять видеоповторы и играть в свой футбол. Что мы можем сделать? Если бы я говорил: "Мне не нравится VAR", ничего бы не изменилось. Нужно просто принять, закрыть рот и играть".

Отметим, что Зинченко стал одним из лучших игроков матча против Шеффилд Юнайтед в составе обеих команд.

Ман Сити идет на третьем месте после 20 туров, отставая на одно очко от Лестера и на 14 – от Ливерпуля, у которого есть еще игра в запасе.