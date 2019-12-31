Полузащитник Ювентуса Адриен Рабио привлек внимание со стороны клуба АПЛ.
АДРИЕН РАБИО, GETTY IMAGES
31 декабря 2019, 01:25
Эвертон проявляет интерес к Адриену Рабио, сообщает Daily Mail.
По информации источника, в услугах французского хавбека заинтересован лично Карло Анчелотти. 60-летний специалист сделал одним из приоритетов приобретение центрального полузащитника.
В то же время, Ювентус не намерен продавать или отпускать в аренду Рабио. "Ириски" связывались с мамой Адриена, которая, к тому же, является его агентом.
В текущем сезоне Рабио провел девять матчей в Серии А и не отличился результативными действиями.
Ранее сообщалось, что Артета хочет сделать Рабио своим первым подписанием в Арсенале.
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