Англия

Полузащитник Ювентуса Адриен Рабио привлек внимание со стороны клуба АПЛ.

Эвертон проявляет интерес к Адриену Рабио, сообщает Daily Mail.

По информации источника, в услугах французского хавбека заинтересован лично Карло Анчелотти. 60-летний специалист сделал одним из приоритетов приобретение центрального полузащитника.

В то же время, Ювентус не намерен продавать или отпускать в аренду Рабио. "Ириски" связывались с мамой Адриена, которая, к тому же, является его агентом.

В текущем сезоне Рабио провел девять матчей в Серии А и не отличился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Артета хочет сделать Рабио своим первым подписанием в Арсенале.

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