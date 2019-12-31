Англия

Нападающий хочет получать столь же высокую зарплату, как и Каллум Хадсон-Одои.

Челси испытывает трудности в переговорах с нападающим Тэмми Абрахамом по новому контракту, сообщает Goal. Дело в том, что игрок хочет получать 180 тысяч фунтов в неделю – столько же, сколько, например, вингер Каллум Хадсон-одои.

Столь высокая зарплата Хадсона-Одои обусловлена тем, что интерес к таланту Челси проявляли многие клубы, среди которых – мюнхенская Бавария. Новое соглашение было заключено менее, чем за год до окончания контракта. Абрахаму же будет сложнее, поскольку у него еще два с половиной года по нынешнему соглашению.

В нынешнем сезоне 22-летний Тэмми забил 14 голов во всех турнирах за "синих".

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