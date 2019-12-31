Англия

Защитник Лестера Бен Чилвелл заинтересовал представителей Премьер-лиги.

Челси и Манчестер Сити претендуют на Бена Чилвелла, сообщает Inews.

По информации источника, сделка будет неосуществимой в январе, так как Лестер не намерен продавать своих ключевых исполнителей.

Скорее всего, "лисы" будут сговорчивее летом 2020 года, но при этом не продадут англичанина дешевле, чем за 60 миллионов фунтов.

Напомним, что на позиции левого защитника у Челси есть Маркос Алонсо и Эмерсон Палмьери, а у Манчестер Сити – Бенжамен Менди, Анхелиньо и Александр Зинченко.

Ранее сообщалось, что Интер сделает предложение Челси по Эмерсону.

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