Англия

Участие француза в матче крайне маловероятно.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба не сыграет против Арсенала в 21-м туре Премьер-лиги – он не прилетел в Лондон с "красными дьяволами", сообщает The Daily Mail.

Погба пропустил три месяца из-за травмы лодыжки, но в декабре дважды выходил на поле на замену, доведя число своих матчей за МЮ до 150. Последнюю встречу – в прошлую субботу с Бернли – он пропустил, утверждая, что нуждается в большем времени для восстановления.

В день игры с Бернли Погба отправился во Францию на благотворительный матч, в котором принимали участие его братья Флорентен и Матиас.

Манчестер Юнайтед идет пятым в Премьер-лиге, отставая от Челси на четыре очка. Игра с Арсеналом начнется сегодня в 22:00.