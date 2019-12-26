Англия

Француз вышел на замену во втором тайме против Ньюкасла.

Манчестер Юнайтед разгромил Ньюкасл в матче 19-го тура английской Премьер-лиги.

На 46-й минуте поединка полузащитник Поль Погба вышел на футбольное поле, заменив Скотта Мактоминея.

Хоть французский хавбек результативными действиями не отличился, для него матч против Ньюкасла стал юбилейным за МЮ. В футболке "красных дьяволов" он провел уже 150 поединков за всю карьеру.

Ранее сообщалось, что Ювентус предложил за Поля Погба 60 миллионов евро и Эмре Джана, однако Манчестер Юнайтед не намерен расставаться со своей звездой в зимнее трансферное окно.

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