Англия

Французский хавбек должен сыграть против лондонского Арсенала.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба оказался вне заявки на матч английской Премьер-лиги против Бернли (2:0), хотя француз восстановился от травмы, приступил к тренировкам с командой и успел выйти на замену в поединках с Ньюкаслом (4:1) и Уотфордом (0:2)

Главный тренер "красных дьяволов" Оле-Гуннар Солскьяер заявил, Погба потребовался отдых из-за того, что он долгое время не выходил на футбольное поле.

"Он давно не играл, из-за чего чувствовал себя не очень хорошо. Когда вы отсутствовали в течение такого длительного времени, всегда будет требоваться время, пока вы окончательно не наберете форму".

"Он не был готов к матчу с Бернли, потому что у него было две игры за несколько дней, и ему был необходим дополнительный отдых", — приводит слова Солскьяера The Independent.

Ранее сообщалось, что Ювентус предложил за Поля Погба 60 миллионов евро и Эмре Джана, однако Манчестер Юнайтед не намерен расставаться со своей звездой в зимнее трансферное окно.

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