Форвард подпишет пятилетнее соглашение с клубом.
Доминик Калверт-Льюин, Getty Images
01 января 2020, 15:56
Нападающий Доминик Калверт-Льюин должен в ближайшее время подписать новый контракт с Эвертоном, информирует издание The Telegraph.
Английский форвард согласовал условия нового пятилетнего контракта с ливерпульским клубом и должен вскоре оформить его официально. Зарплата молодого футболиста будет составлять около 70 тысяч фунтов в неделю.
Действующий контракт Калверта-Льюина с Эвертоном рассчитан до июня 2023 года.
В текущем сезоне 22-летний игрок провел 22 поединка в футболке "ирисок", отличившись десятью голами.
Ранее сообщалось, что Эвертон не намерен продавать нападающего Мойзе Кина.
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