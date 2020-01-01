Англия

Форвард подпишет пятилетнее соглашение с клубом.

Нападающий Доминик Калверт-Льюин должен в ближайшее время подписать новый контракт с Эвертоном, информирует издание The Telegraph.

Английский форвард согласовал условия нового пятилетнего контракта с ливерпульским клубом и должен вскоре оформить его официально. Зарплата молодого футболиста будет составлять около 70 тысяч фунтов в неделю.

Действующий контракт Калверта-Льюина с Эвертоном рассчитан до июня 2023 года.

В текущем сезоне 22-летний игрок провел 22 поединка в футболке "ирисок", отличившись десятью голами.

Ранее сообщалось, что Эвертон не намерен продавать нападающего Мойзе Кина.

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