Англия

Главный тренер "синих" — о матче против "чаек".

Челси упустил победу над Брайтоном в поединке 21-го тура, Фрэнк Лампар, главный тренер лондонцев, прокомментировал игру своей команды.

"Я разочарован из-за нескольких причин. В первом тайме мы были нацелены на победу, но нам не хватило безжалостности. Мы забили гол, владели мячом, но не смогли убить интригу. Мы позволили Брайтону остаться в игре.

Потом случился чудо-гол, и нам повезло, что мы не проиграть этот матч. В конце поединка тактика обеих команд была похожа, но соперник выглядел лучше нас. Нужно принять это. Нужно разобрать эту игру, я недоволен выступлением команды", — приводит слова Лампарда BBC.

Отметим, что Челси также имеет финансовые проблемы — клуб потерял 100 миллионов фунтов за год.