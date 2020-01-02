Англия

Бразильский защитник с оптимизмом смотрит в будущее после встречи с МЮ.

Арсенал в 21 туре АПЛ на своем поле обыграл Манчестер Юнайтед. Давид Луис считает, что физические кондиции "канониров" оставляют желать лучшего, но верит, что сезон может быть спасен.

"Думаю, это было хороший матч. Мы здорово играли в первом тайме и продемонстрировали зрелость во второй половине. Необходимо быть честными и признать, что физически Арсенал еще не готов, но мы работаем, чтобы это изменить. Поединок с Манчестер Юнайтед показал, что мы готовы к большим свершениям

Микель Артета – отличный тренер, он был классным игроком. Думаю, он сможет помочь прогрессировать каждому игроку. Арсенал плохо начал сезон, но мы еще можем все исправить", – приводит слова Луиса BT Sport.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Арсенал — Манчестер Юнайтед.