Англия

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп — о матче против Шеффилд Юнайтед.

Ливерпуль дома обыграл Шеффилд Юнайтед в 21-м туре английской Премьер-лиги.

"Очевидно, что не проигрывать в течение года – это хорошо, но цель победить в игре, а не продлить серию".

"Когда играешь против Шеффилда, лучшее, что можно сделать – так, чтобы игра была не впечатляющей. Мы контролировали ход встречи".

"Мы играли за линиями их формации, между линиями, проводили контратаки, все, что мы хотели. Ребята действовали отлично".

"Я по настоящему счастлив и горжусь своими парнями. Однако мы не должны принимать такие вещи как должное. То, как мы контролировали игроков Шеффилд Юнайтед – было необычно", — приводит слова Юргена Клоппа BBC.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Ливерпуль – Шеффилд Юнайтед.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.