Англия

Экс-футболист сборной Англии высказался об игре капитана Ливерпуля.

В рамках 21-го тура АПЛ Ливерпуль дома принимал Шеффилд Юнайтед. Коллектив Юргена Клоппа одолел подопечных Криса Уайлдера со счетом 2:0.

Бывший нападающий сборной Англии, ныне работающий экспертом на телевидении, Гари Линекер поделился мнением об игре капитана "красных" Джордана Хендерсона.

"Я думаю, что Хендерсон, возможно, самый недооцененный игрок в истории английской Премьер-лиги. Кажется, что я мог бы это изменить", — написал Линекер в своем Twitter.

Cтоит отметить, что Джордан Хендерсон является рекордсменом по проведенным матчам в чемпионате Англии в 2010-х.

В текущем сезоне англичанин провел за Ливерпуль 27 поединков во всех турнирах, в которых он забил один гол и отдал две результативные передачи.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Ливерпуль – Шеффилд Юнайтед.

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