Экс-футболист сборной Англии высказался об игре капитана Ливерпуля.
Джордан Хендерсон, Getty Images
03 января 2020, 10:26
В рамках 21-го тура АПЛ Ливерпуль дома принимал Шеффилд Юнайтед. Коллектив Юргена Клоппа одолел подопечных Криса Уайлдера со счетом 2:0.
Бывший нападающий сборной Англии, ныне работающий экспертом на телевидении, Гари Линекер поделился мнением об игре капитана "красных" Джордана Хендерсона.
"Я думаю, что Хендерсон, возможно, самый недооцененный игрок в истории английской Премьер-лиги. Кажется, что я мог бы это изменить", — написал Линекер в своем Twitter.
Cтоит отметить, что Джордан Хендерсон является рекордсменом по проведенным матчам в чемпионате Англии в 2010-х.
В текущем сезоне англичанин провел за Ливерпуль 27 поединков во всех турнирах, в которых он забил один гол и отдал две результативные передачи.
На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Ливерпуль – Шеффилд Юнайтед.
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