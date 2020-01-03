Англия

"Бордовые" не станут продлевать английского хавбека.

Полузащитник Данни Дринкуотер не останется в Бернли на вторую половину сезона и вернется в Челси, информирует Sky Sports.

Английский хавбек не сумел закрепиться в составе "бордовых", и они решили не продлевать его аренду.

Дринкуотер перешел в Бернли прошлым летом на правах аренды. В составе команды 29-летний игрок провел 2 поединка и пропустил длительный период из-за травмы.

Действующий контракт Дринкуотера с Челси рассчитан до июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что в аренде Дринкуотера заинтересована Астон Вилла.

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