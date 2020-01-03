"Шпоры" намерены приобрести правого защитника.
Макс Ааронс, Getty Images
03 января 2020, 17:55
Защитники Макс Ааронс из Норвича и Норди Мукиэле из Лейпцига попали в сферу интересов Тоттенхэма, информирует Sky Sports.
Лондонский клуб находится в поисках нового правого защитника и попытается подписать одного из футболистов в зимнее трансферное окно. "Шпоры" рассматривают их в качестве замены для Кирана Триппьера, который покинул команду минувшим летом.
Стоимость Ааронса оценивается в сумму около 30 миллионов фунтов.
Ранее сообщалось, что Тоттенхэм начал переговоры по полузащитнику Тома Лемару.
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