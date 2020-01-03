Англия

"Шпоры" намерены приобрести правого защитника.

Защитники Макс Ааронс из Норвича и Норди Мукиэле из Лейпцига попали в сферу интересов Тоттенхэма, информирует Sky Sports.

Лондонский клуб находится в поисках нового правого защитника и попытается подписать одного из футболистов в зимнее трансферное окно. "Шпоры" рассматривают их в качестве замены для Кирана Триппьера, который покинул команду минувшим летом.

Стоимость Ааронса оценивается в сумму около 30 миллионов фунтов.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм начал переговоры по полузащитнику Тома Лемару.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.