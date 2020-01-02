"Шпоры" заинтересованы в подписании 24-летнего француза.
ТОМА ЛЕМАР, ФОТО GETTY IMAGES
02 января 2020, 12:52
Тома Лемар может пополнить состав Тоттенхэма, сообщает Footmercato. Лондонцы уже начали переговоры по французу.
Лемар пока что восстанавливается после повреждения подколенного сухожилия, а его сроки возвращения остаются неизвестными.
Примечательно, что в этом сезоне француз провел 21 матч в футболке Атлетико, но не смог отметиться результативными действиями.
Напомним, Лемар входит в список интересов другого лондонского клуба — Арсенал нацелился на игрока.