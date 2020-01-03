Англия

Стали известны подробности повреждения нападающего Тоттенхэма.

По итогам медицинского обследования у Харри Кейна был выявлен разрыв подколенного сухожилия левой ноги, сообщает официальный сайт Тоттенхэма.

Английский нападающий не смог доиграть поединок против Саутгемптона в 21 туре АПЛ и был заменен.

Сроки восстановления Харри Кейна не сообщаются. В этом сезоне на счету нападающего 25 матчей в футболке "шпор", в которых он отметился 17 голами и двумя ассистами.

Напомним, Жозе Моуриньо отмечал перед Boxing Day, что Харри Кейн будет играть в каждом мачте и не получит отдых.