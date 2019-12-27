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Защитник Андерлехта поделился мнением об Александре Зинченко и Винсане Компани.

Полузащитник Андерлехта Евгений Макаренко поделился интересной историей, которую ему рассказал его наставник Венсан Компани про игрока Манчестер Сити Александра Зинченко.

"На днях Компани у меня спрашивал: "Слышишь, а что у Зины с девушкой за горбыль?". Говорит, что как-то недавно ему напихал, мол, хватит постить свою девушку в Instagram. Подумай о футболе".

"По словам Компани, Зинченко — профессионал до мозга костей. Я с ним полностью согласен. У него в Манчестере было много проблем, но он работоспособностью доказал, что достоин места в основном составе и нового контракта", — сказал Макаренко в интервью YouTube-каналу Бомбардир.

Также украинский футболист поделился мнением о самом Венсане Компани, который в Андерлехте исполняет роль играющего тренера.

"Компани — пример для всех нас. Он же не только футболист, но и тренер. Он бывает очень злым, готовым порвать любого. Но сдерживается", — добавил украинец.

Ранее сообщалось, что Евгений Макаренко впервые с весны попал в заявку Андерлехта.