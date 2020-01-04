Наставник МЮ высказался о ничейном результате с Вулверхэмптоном.
Оле-Гуннар Солскьяер, getty images
04 января 2020, 22:39
Вулверхэмптон сыграл в нулевую ничью с Манчестер Юнайтед в рамках 1/32 Кубка Англии, поэтому команды проведут переигровку.
Главный тренер "красных дьяволов" Оле-Гуннар Солскьяер считает, что данный результат намного лучше, чем вылет из турнира.
"Я счастлив, потому что лучше переигровка, чем вылет из Кубка Англии. У Вулверхэмптона были свои шансы".
"Серхио Ромеро сделал несколько отличных сейвов. Он никогда нас не подводил и провел много "сухих" поединков. Ромеро фантастический человек и большой профессионал".
"Он оказывает давление на Давида де Хеа, и это то, чего мы хотим. Мы хотим, чтобы в МЮ были лучшие игроки в мире".
"Я люблю Кубок Англии. Сегодня результат матча — справедливый, так что и мы, и Вулверхэмптон все еще в игре", — приводит слова Солскьяера BBC.
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