Англия

Хорватский форвард намерен остаться в Роме.

Нападающий мадридского Атлетико, выступающий на правах аренды за Рому, Никола Калинич отказался переходить в Ньюкасл, который проявлял интерес к хорвату.

Как сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttomercatoweb, 31-летний форвард не хочет переходить в английскую Премьер-лигу и намерен остаться в Риме.

Стоит отметить, что Калинич не получает большого количества игровой практики после перехода в стан "волков", сыграв шесть матчей во всех турнирах и не отметившись результативными действиями.

Ранее появлялась информация, что Калинич может вернуться в Фиорентину, за которую он выступал в период с 2015 по 2017 год.

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