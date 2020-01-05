Хорватский форвард намерен остаться в Роме.
Никола Калинич времен выступлений за Фиорентину, Getty Images
05 января 2020, 00:59
Нападающий мадридского Атлетико, выступающий на правах аренды за Рому, Никола Калинич отказался переходить в Ньюкасл, который проявлял интерес к хорвату.
Как сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttomercatoweb, 31-летний форвард не хочет переходить в английскую Премьер-лигу и намерен остаться в Риме.
Стоит отметить, что Калинич не получает большого количества игровой практики после перехода в стан "волков", сыграв шесть матчей во всех турнирах и не отметившись результативными действиями.
Ранее появлялась информация, что Калинич может вернуться в Фиорентину, за которую он выступал в период с 2015 по 2017 год.
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