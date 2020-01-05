Англия

Испанец считает, что команда должна показывать стабильность.

Главный тренер Арсенала Микель Артета рассказал о состоянии команды накануне кубкового матча с Лидсом

"Лидерство во многом зависит от того, как команда живет вместе. У нас есть некоторые лидеры как на поле, так и в раздевалке. Некоторые оказывают необходимое влияние на игроков. Мы хотим делать вклад все вместе.

Чем большую стабильность смогут показывать капитан и игроки, тем точнее мы сможем донести до болельщиков то, чего мы пытаемся добиться.

На данный момент все хорошо. Пока не время делать изменения, потому что я пока не увидел, как дела обстоят на самом деле", – приводит слова Артеты Sky Sports.

Матч Арсенал – Лидс в третьем раунде Кубка Англии состоится в Лондоне в понедельник, 6 января.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.