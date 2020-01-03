Англия

Лондонские клубы нацелились на хавбека Атлетико Паранаэнсе.

Полузащитник Атлетико Паранаэнсе Бруно Гимараэс попал в сферу интересов Челси и Арсенала, сообщает Globo Esporte.

Лондонские клубы хотят укрепить линию полузащиты в январе и попытаются подписать бразильского хавбека.

Гимараэс выступает в составе Атлетико Паранаэнсе с 2017 года, перейдя из Аудакса. В составе команды 22-летний игрок провел 84 поединка, отличившись семью голами и пятью ассистами.

Ранее сообщалось, что Челси также проявляет интерес к защитнику Лестера Бену Чилвеллу.

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