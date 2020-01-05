Англия

Форвард поделился впечатлениями после матча с "горожанами".

Нападающий Порт Вейла Том Поуп прокомментировал свой гол в кубковом матче с Ман Сити (4:1) и рассказал о решении поменяться после матча футболкой с Александром Зинченко.

"Мне удалось поменяться футболкой с Зинченко, остальные игроки Ман Сити меня проигнорировали.

Никогда не надеялся, что мне удастся забить, я был бы рад сделать всего несколько касаний", – рассказал Поуп в интервью BBC.

Напомним, Зинченко забил первый гол в сезоне в матче с Порт Вейлом.

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