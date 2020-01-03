Англия

Наставник Ливерпуля высказался о том, что его команда не проигрывает уже целый год.

В рамках 21-го тура АПЛ Ливерпуль дома принимал Шеффилд Юнайтед. Коллектив Юргена Клоппа одолел подопечных Криса Уайлдера со счетом 2:0.

Для "красных" эта победа стала значимой не только с турнирной точки зрения, ведь Ливерпуль не проигрывает уже целый год, имея в своем активе 32 победы и пять ничейных результатов.

Главный тренер мерсисайдского клуба Юрген Клопп прокомментировал данное достижение своей команды.

"Это говорит о многих положительных вещах. Мне трудно подобрать слова, ведь это уникально. На самом деле мы даже не думали о нашей серии".

"Наш Новый год начнется в конце мая, поскольку наш успех будут оценивать по итогам сезона, а не года", — приводит слова Клоппа BBC.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Ливерпуль – Шеффилд Юнайтед.

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