Англия

Нападающий Манчестер Юнайтед удостоился почетной награды.

Маркус Рашфорд стал лучшим игроком месяца в английской Премьер-лиге по версии болельщиков, сообщает официальный сайт манкунианцев.

Английский нападающий отметился пятью голами в семи матчах. Рашфорд обошел в голосовании Трента Александер-Арнольда и Садио Мане.

Напомним, что Маркус также стал лучшим игроком Манчестер Юнайтед по итогам декабря.

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