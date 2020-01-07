Англия

В первом полуфинальном матче Кубка лиги Манчестер Юнайтед на своем поле примет Манчестер Сити.

В первой 1/2 финала в манчестерском дерби сойдутся "красные дьяволы" и "горожане".

Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити

7 января, 22:00, стадион Олд Траффорд, Манчестер. Арбитр встречи – Майк Дин

Прямая трансляция на канале Setanta Sports.

Дерби в полуфинале Кубка лиги. Что может быть лучше? Вероятно, эта пара могла стать украшением финала турнира, однако он будет определяться в противостоянии между Лестером и Астон Виллой.

На пути к 1/2 Кубка лиги Манчестер Юнайтед справился с Рочдейлом, Челси и Колчестер Юнайтед. Что касается Манчестер Сити, то "горожане" оделили Престон Норт Энд, Саутгемптон и Оксфорд Юнайтед. Кто-то скажет "уже по традиции", но стоит обратить внимание, что при жеребьевках коллективу Пепу Гвардиолы выпадают более легкие команды.

У Манчестер Юнайтед превосходная статистика в матчах против команд из так называемой ТОП-6, за исключением поединка против Арсенала, где коллектив Оле-Гуннара Солскьяера уступил подопечных Микеля Артеты.

О проблемах в обороне "горожан" известно буквально со старта сезона, как травму получил Эмерик Ляпорт. Джон Стоунз и Николас Отаменди справляются плохо, а иногда и сами попадают в лазарет, в центре играет номинальный полузащитник Фернандиньо и активнее к основе подпускается 18-летний Эрик Гарсия. Слабая оборона – то, чем вполне может воспользоваться МЮ на Олд Траффорд.

В декабре Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити встречались между собой: тогда победу на Этихад одержали "красные дьяволы" (2:1).

По версии Parimatch, Манчестер Сити – фаворит первого матча. Победа гостей оценивается коэффициентом 1,66, ничья – 4,40, а победа хозяев – 4,90.

Ориентировочные составы:

Не сыграют: Погба, Байи, Фосу-Менса, Рохо, Мактоминей, Туанзебе – Сане, Ляпорт

Под вопросом: Лингард, Мартиаль, Магуайр, Шоу — …

Тренеры говорят:

Оле-Гуннар Солскьяер (Манчестер Юнайтед): "Всегда хочется выигрывать трофеи, и сейчас мы очень близки к этому. Но у нас дерби в полуфиналах. Надеюсь, нас ждут две отличных игры и два хороших дня в Манчестере. Мы проведем два матча, поэтому после окончания этой игры нужно помнить, что сейчас перерыв".

"Нам все еще нужно будет сыграть на Этихаде, закончить свою работу, если завтра все сложится хорошо. Это двухматчевое противостояние, но нужно просто сконцентрироваться на первой игре, потому что до следующей еще три недели".

Пеп Гвардиола (Манчестер Сити): "Когда вы тренируете на таком уровне в течение многих лет, иногда вы выигрываете, иногда вы проигрываете. Против Юнайтед, который остается топ-командой, можно их обыграть и легко проиграть. Я не пришел сюда для того, чтобы побеждать Юнайтед все время. Мы побеждали их чаще в регулярном чемпионате, чем проигрывали. Это важно".

"У меня такое ощущение, что они начинают играть так, как хочет Солскьяер. Даже в последней игре против Арсенала мы ясно видели, чего он хочет от своих игроков. Нелегко управлять большим клубом, который всегда требует успеха в турнирах".