Маротта: Эриксен — серьезный и интересный игрок

Англия

Спортивный директор Интера Беппе Маротта прокомментировал информацию об интересе к датскому атакующему хавбеку.

Беппе Маротта сообщил, что контактов между Интером и Тоттенхэмом не было.

"Эриксен? У нас не было контактов с Тоттенхэмом. Кристиан – отличный футболист, срок его контракта истекает, думаю, на него претендуют многие клубы".

"Не могу сказать, что мы начинаем переговоры, однако Эриксен – серьезный и интересный игрок", — приводит слова Маротты Corriere Dello Sport.

В нынешнем сезоне 27-летний игрок провел 23 поединка в футболке "шпор", отличившись тремя голами и тремя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Интеру нужно "чудо", чтобы подписать Эриксена.