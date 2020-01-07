Маротта: Эриксен — серьезный и интересный игрок

Спортивный директор Интера Беппе Маротта прокомментировал информацию об интересе к датскому атакующему хавбеку.
КРИСТИАН ЭРИКСЕН, GETTY IMAGES
07 января 2020, 00:33
Беппе Маротта сообщил, что контактов между Интером и Тоттенхэмом не было.
"Эриксен? У нас не было контактов с Тоттенхэмом. Кристиан – отличный футболист, срок его контракта истекает, думаю, на него претендуют многие клубы".
"Не могу сказать, что мы начинаем переговоры, однако Эриксен – серьезный и интересный игрок", — приводит слова Маротты Corriere Dello Sport.
В нынешнем сезоне 27-летний игрок провел 23 поединка в футболке "шпор", отличившись тремя голами и тремя результативными передачами.
Ранее сообщалось, что Интеру нужно "чудо", чтобы подписать Эриксена.
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