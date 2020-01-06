Италия

Фабрицио Биасин не верит, что датский полузащитник продолжит карьеру в составе "нерадзурри".

Интер продолжает проявлять интерес к Кристиану Эриксену, как и ряд других клубов.

Тем не менее, переход 27-летнего футболиста в состав миланской команды маловероятен. Во всяком случае, так считает журналист Фабрицио Биасин. Должно случиться "чудо", чтобы датчанин перебрался в Интер.

Кроме того, "нерадзурри" продолжают следить за Артуро Видалем, однако данная сделка также является сложно осуществимой.

Отметим, что Тоттенхэм готов отпустить Эриксена за 20-24 миллиона евро, если верить слухам.

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