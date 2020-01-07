Англия

Форвард Арсенала Александр Ляказетт — о матче против Лидса в Кубке Англии.

В третьем раунде Кубка Англии Арсенал с огромным трудом обыграл Лидс и вышел в следующую стадию турнира.

Подопечные Микеля Артеты провалили с треском первый тайм: Лидс лучше контролировал мяч (63% игрового времени), а также нанес 15 ударов в сторону ворот (у Арсенала лишь три).

"Артета в перерыве много кричал! Он не был счастлив, потому что мы знали, что Лидс будет играть в таком стиле, мы не уважали его слова".

"Второй тайм прошел значительно лучше, спасибо Нельсону за гол!", — сказал Александр Ляказетт.

Отметим, что в следующем раунде противостоять Арсеналу будем Борнмут.

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