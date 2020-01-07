Лондонский клуб давно не радовал своих фанатов в двух поединках кряду.
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07 января 2020, 09:12
Накануне Арсенал сумел переиграть Лидс в поединке Кубка Англии, забив единственный мяч в игре во второй половине.
Ранее, в первый день 2020 года, "канониры" сумели переиграть Манчестер Юнайтед (2:0).
Как сообщает Opta, впервые с октября Арсенал одержал две победы в двух матчах подряд. Тогда они оказались сильнее Витории и Борнмута.
С тех пор команда провела 19 поединков, из которых удалось выиграть только четыре (включительно с последними двумя).
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