Англия

Лондонский клуб давно не радовал своих фанатов в двух поединках кряду.

Накануне Арсенал сумел переиграть Лидс в поединке Кубка Англии, забив единственный мяч в игре во второй половине.

Ранее, в первый день 2020 года, "канониры" сумели переиграть Манчестер Юнайтед (2:0).

Как сообщает Opta, впервые с октября Арсенал одержал две победы в двух матчах подряд. Тогда они оказались сильнее Витории и Борнмута.

С тех пор команда провела 19 поединков, из которых удалось выиграть только четыре (включительно с последними двумя).

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