Молдой нападающий остаток сезона проведет в стане "лебедей".
РИАН БРЮСТЕР, ФОТО GETTY IMAGES
07 января 2020, 21:47
Ливерпуль отпустил Риана Брюстера в Суонси на правах арендного соглашения до конца сезона, сообщает официальный сайт "красных".
В этом сезоне на счету английского нападающего четыре появления в футболке взрослой команды Ливерпуля, но без результативных действий.
Отметим, что Суонси идет на шестом месте в Чемпионшипе, располагая 41 набранным баллом.
Ранее Ливерпуль отпустил Кейна в Халл Сити на аналогичных аренде Брюстера условиях.