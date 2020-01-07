Англия

Молдой нападающий остаток сезона проведет в стане "лебедей".

Ливерпуль отпустил Риана Брюстера в Суонси на правах арендного соглашения до конца сезона, сообщает официальный сайт "красных".

В этом сезоне на счету английского нападающего четыре появления в футболке взрослой команды Ливерпуля, но без результативных действий.

Отметим, что Суонси идет на шестом месте в Чемпионшипе, располагая 41 набранным баллом.

Ранее Ливерпуль отпустил Кейна в Халл Сити на аналогичных аренде Брюстера условиях.