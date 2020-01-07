Англия

Лидер обороны "красных дьяволов" оказался вне заявки на матч.

Гарри Магуайр не попал в заявку на игру против Манчестер Сити в Кубке Лиги из-за травмы.

Сам защитник написал об этом в своем твиттер-аккаунте. Дуэт в центре обороны Манчестер Юнайтед составили Линделеф и Джонс.

Скорее всего, Магуайру не позволило сыграть повреждение, которое он получил в первом тайме матча против Вулверхэмптона.

Матч начался в 22:00. На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.