Лидер обороны "красных дьяволов" оказался вне заявки на матч.
ГАРРИ МАГУАЙР, ФОТО GETTY IMAGES
07 января 2020, 22:11
Гарри Магуайр не попал в заявку на игру против Манчестер Сити в Кубке Лиги из-за травмы.
Сам защитник написал об этом в своем твиттер-аккаунте. Дуэт в центре обороны Манчестер Юнайтед составили Линделеф и Джонс.
Скорее всего, Магуайру не позволило сыграть повреждение, которое он получил в первом тайме матча против Вулверхэмптона.
Матч начался в 22:00. На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.