Как сообщает официальный Твиттер-аккаунт EA Sports FIFA, была опубликована символическая команда года в игре.

Доминируют по количеству игроков в ней футболисты Ливерпуля, их здесь собралось сразу пять человек.

В неё вошли голкипер Алиссон, защитники Вирджил ван Дейк, Трент Александер-Арнольд и Энди Робертсон, а также вингер Садио Мане.

Компанию им составили Матейс де Лигт (Аякс/Ювентус), Кевин де Брюйне (Ман Сити), Нголо Канте (Челси), Френки де Йонг (Аякс/Барселона), Лео Месси (Барселона) и Киллиан Мбаппе (ПСЖ).

