Фанаты симулятора FIFA20 определились с сильнейшими 11 игроками прошлого года.
Садио Мане, getty images
07 января 2020, 06:49
Как сообщает официальный Твиттер-аккаунт EA Sports FIFA, была опубликована символическая команда года в игре.
Доминируют по количеству игроков в ней футболисты Ливерпуля, их здесь собралось сразу пять человек.
В неё вошли голкипер Алиссон, защитники Вирджил ван Дейк, Трент Александер-Арнольд и Энди Робертсон, а также вингер Садио Мане.
Компанию им составили Матейс де Лигт (Аякс/Ювентус), Кевин де Брюйне (Ман Сити), Нголо Канте (Челси), Френки де Йонг (Аякс/Барселона), Лео Месси (Барселона) и Киллиан Мбаппе (ПСЖ).