Англия

"Красные дьяволы" повторили неприятное "достижение".

Манчестер Юнайтед пропустил три мяча в первой половине игры против Манчестер Сити в рамках Кубка Лиги.

Последний раз соперник трижды огорчал "красных дьяволов" за первый тайм в 2018 году. Тогда это сделал Брайтон.

Примечательно, что тот поединок еще команда Жозе Моуриньо проиграла со счетом 2:3.

Матч Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити начался в 22:00. На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция.