Англия

"Красные" намерены сохранить полузащитника на Энфилде.

Руководство Ливерпуля в ближайшее время может предложить полузащитнику команды Педро Чиривелье новый контракт, сообщает Sky Sports.

По данным источника, сам футболист не спешит продлевать соглашение, так как считает, что ему не хватает игровой практики. В текущем сезоне 22-летний хавбек провел лишь три матча за первую команду.

Ранее утвержалось, что Чиривелья настроен уже в январе покинуть Энфилд, и хочет найти себе команду в Примере.

Также сообщалось, что Ливерпуль укрепил свои ряды, заключив контракт с 21-летним форвардом Брендфорда Джо Харди.