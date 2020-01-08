Англия

Хавбек хочет найти клуб для регулярной игровой практики.

Полузащитник Ливерпуля Педро Чиривелья постарается покинуть команду в январское трансферное окно, утверждает AS.

По данным источника, 22-летний футболист недоволен отсутствием игровой практики в стане "красных". Кроме того, игрок ищет варианты для возвращения в чемпионат Испании.

В текущем сезоне Чиривелья провел лишь три официальных поединка в рамках Кубка Лиги. Ранее хавбек сдавался по арендам, защищая цвета Эстремадуры, Виллем II и Гоу Эхед Иглс.

Ранее сообщалось, что нападающий Ливерпуля Риан Брюстер вторую половину сезона проведет в аренде в Суонси.