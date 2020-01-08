Англия

Испанский голкипер может продолжить карьеру в АПЛ.

Рейна согласовал контракт с Астон Виллой до конца года с возможностью продления, сообщает Football Italia.

Соглашение испанского голкипера с Миланом действительно до лета 2021-го года, но клуб готов отпустить Рейну бесплатно.

36-летний голкипер провел лишь один матч в Серии А в этом сезоне, а Астон Вилла на долгий срок потеряла Хитона.

Отметим, что еще одной кандидатурой на вратарскую позицию в стане "вилланов" является Джо Харт.