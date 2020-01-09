Англия

Футболист имеет шанс переехать на Туманный Альбион.

Крайний полузащитник мадридского Атлетико Тома Лемар попал в сферу интересов лондонских Тоттенхэма и Челси, утверждает Evening Standard.

По данным источника, "синие" более серьезно рассматривают вариант с приобретением французского футболиста, в то время как "шпоры" думают над возможностью аренды игрока.

Отмечается, что "мартасники" недовольны формой Лемара, который в 15 поединках Примеры не отметился результативными действиями, и готовы продать его за 50 миллионов евро.

Ранее о нераскрытом потенциале вингера высказал свое мнение главный тренер Атлетико Диего Симеоне.